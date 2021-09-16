中秋連假將至，天氣職人吳聖宇分析，中秋節（21日）當天有冷鋒掠過，屆時午後雷陣雨發展會稍微增多。(摘自吳聖宇臉書)

秋節4天連假將於18日展開，和親友團圓別忘了做好防疫，同時也要隨時留意天氣動態。天氣風險氣象分析師吳聖宇指出，隨著璨樹颱風開始朝日本移動，未來幾天受到太平洋高壓影響，午後熱對流範圍會進一步限縮，整體而言，中秋連假天氣穩定，白天溫度偏高，夜晚還沒有秋意。不過，中秋節（21日）當天有冷鋒掠過，午後雷陣雨發展會稍微增多。

中央氣象局指出，明天（17日）各地多雲到晴，各地高溫31-34度，中南部局部地區有機會達到36度以上高溫；清晨至上午西半部地區亦有零星短暫陣雨，午過後西半部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨發展，並有局部大雨發生的機率。

吳聖宇在《天氣職人-吳聖宇》臉書粉專上表示，明天（18日）起，璨樹颱風逐漸往日本方向移動，太平洋高壓也將逐漸增強西伸，整體來看，中秋節連續假期（18-21日）的天氣型態有越來越穩定的趨勢，天氣變化可分為兩階段：

●週五、週六（17-18日）主要受到午後熱對流影響，台灣位在太平洋高壓邊緣的環境內，水氣仍多，午後容易有雷陣雨發展，尤其是山區須特別留意。

●週日到下週一（19-20日）太平洋高壓勢力較強，午後熱對流範圍縮減到山區，整體天氣較為穩定。

吳聖宇預估，到下週二（21日）中秋節當天，北方有微弱鋒面要通過，整體影響不大，但太平洋高壓勢力略為減弱，午後熱對流發展有可能增多一些。台灣接下來天氣主要受到太平洋高壓影響，現在到中秋假期的溫度都偏高，各地白天高溫普遍上看33-35度，夜晚清晨氣溫較為舒適，稍有一點點微涼，但還沒有顯著的秋意。

另外，吳聖宇指出，目前位在菲律賓以東的熱帶擾動97W有發展機會，但是整體趨勢顯示，熱帶擾動未來幾天將進入南海，朝越南方向前進，對台灣的天氣沒有明顯影響。氣象局預估，19日至23日各地大多為晴到多雲，午後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，21日至23日東南部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨。