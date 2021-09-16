大陸演藝圈最近整治動作頻頻，其中像是因韓國花美男影響，影響不少男星爭相打造陰柔美外型，但卻被官媒認定是「娘泡」，更揚言這是「畸形審美」，決定要抵制；國民偶像蔡徐坤從選秀節目獲得第一出道，外型一直給人像是韓國花美男，但近期他突然曬出留鬍渣照，最新雜誌封面大露健壯肌肉，今昔形象變超大，也讓網友們震撼到，驚呼「太Man了吧」。

23歲男偶像蔡徐坤在2017年以個人練習生參加選秀節目《偶像練習生》，在節目中展現唱跳實力外，還演繹自行創作的歌曲，獲得評審好評，最後也在總決賽奪下第一名，成為限定男團「NINE PERCENT」中心，變成人氣最火的國民偶像；在男團畢業後，蔡徐坤也因在《青春有你2》擔任製作人，暖男性格加上花美男外貌，再度圈粉無數。

蔡徐坤日前PO出留鬍渣自拍照。(圖/ 摘自蔡徐坤微博)

但近期大陸演藝圈禁止娘泡明星，讓一些花美男只能悄悄改變形象，避免遭到封殺，蔡徐坤日前突然在微博PO出一張自拍照，留著鬍渣一臉痞帥的模樣，和昔日白白嫩嫩花美男大不同，嚇壞不少粉絲；日前蔡徐坤為時尚雜誌拍攝的封面曝光，拋開往日特殊化妝搭配華麗服飾，臉上只有淡妝，身穿深色背心搭牛仔褲，雙臂的肌肉線條讓不少女粉絲看了口水直流。

蔡徐坤替時尚雜誌拍的封面，一改先前花美男形象，露手臂肌肉Man爆。(圖/ 摘自蔡徐坤微博)

蔡徐坤硬漢形象嚇到許多死忠粉絲，但也有不少網友對他改變形象給予好評，「這樣才是個男人嘛」、「以前美帥，現在Man帥」、「男神什麼風格都能駕馭」、「說不定這才是坤真正想要的形象啊」、「想看露肌肉的坤跳情人」、「有種大男人的感覺」。