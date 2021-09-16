美國紐澤西恩格爾伍德（Englewood）一座百年歷史的豪華大別墅，一度售價高達3900萬美元（約新台幣10.8億），但在短短8年的時間大幅滑落，最終以460萬美元售出這座豪宅，以及鄰近5英畝的土地，相較最初的價位跌幅高達88%。

《CNBC》報導，這間位於恩格爾伍德的豪宅「榮耀地產（Gloria Crest Estate）」於1920年代落成，擁有近百年的歷史，在建成沒多久後，這座豪宅就被改稱為「恩格爾伍德的白宮」。

公開資料顯示，這座豪宅於2013年，首次以3900萬美元的價格出售，但在一年後的2014年，價格就大幅下降至2500萬美元，到2017年再跌至1700萬美元；時至2018年2月，當時屋主積欠美國銀行高達730萬美元的債務，這座豪宅則被取消抵押贖回權。

在這段期間裡面，恩格爾伍德的白宮暫停出售，一直到2018年6月再次掛牌，價格直接以1200萬美元的低價出售，但仍未賣出；2019年至2021年間，這座豪宅轉由另一房產經理人代為出售，中間又歷經多次的砍價，從999萬美元一路殺到599萬美元。

時隔8年，恩格爾伍德的白宮終於成功出售，今年8月有1名不願透露姓名的買家，以460萬美元購買這座豪宅，以及鄰近5英畝的土地，而這一價格相較2013年3900萬美元的價格暴跌約88%，甚至連2018年的貸款也付不起。

恩格爾伍德的白宮最早可追溯至1920年代，這座豪宅共有4層樓，涵蓋8間臥房、9間衛浴和5間化妝室等總共有28間隔間，室內面積約1.5萬平方英尺；但為何如此奢華的豪宅價格會雪崩下滑？

成功售出這座豪宅的房產經紀人派絲（Michelle Pais）表示，雖然她個人很喜歡這座建築的外觀和歷史，但對於一些潛在買家來說，每個月鉅額的房地產稅，以及翻新如此大規模的房屋成本，都是一筆頭痛的高額預算。