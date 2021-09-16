蘋果2021年秋季發表會推出新款iPad、iPad mini、Apple Watch 7，以及眾所矚目的iPhone 13系列，但升級幅度被外界認為是史上最少，甚至遭到外國財經媒體專欄作家批評為史上最弱升級，然而，在大陸市場卻引起討論，主要是同規格的售價比去年便宜，專家認為，蘋果定價策略優勢，恐讓華為等大陸本土品牌壓力更大。

據南華早報報導，iPhone 13 Mini在大陸訂價為5199元人民幣起(807美元)，iPhone 13、iPhone 13 Pro分別為5999元人民幣起(931美元)、7999元人民幣起(1241美元)，較iPhone 12系列相同規格的款式便宜約300~800元人民幣(1400~3200元新台幣)。市調機構IDC大陸經理Wang Xi研究報告指出，iPhone 13系列有望透過訂價、面板以及記憶體容量策略，在高階機種市場取得更好的優勢。

市調機構Canalys指出，今年蘋果在大陸市占率第二季從去年同期的28%跳升至43%，華為卻從57%驟降至26%。Canalys行動副總裁Nicole Peng解釋，華為原本占盡優勢，其出貨量卻受到美國禁令影響，晶片來源遭阻斷驟降，與此同時，蘋果市占率卻在去年第四季起明顯高升。

蘋果發表會結束後，內外資大型研究機構迅速提出觀點，整體論調落在「缺乏驚喜、中規中矩」。其中，美銀證券估計iPhone 13系列出貨8900萬支、、年增8％，摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟認為，iPhone 13規格與預期差異不大，接下來重點觀察供應鏈表現，以及各式新品今年第四季出貨強度。大型投顧法人指出，靜待首周預購表現之外，持續追蹤新機預溝等待天數、消費者意見回饋等，以及上市後首月蘋果訂單調整等情況。

iPhone 13系列一出，蘋果隨即調整其他產品定價，升級內容也明顯與iPhone 12系列組成一個搭配，讓大陸網友對「iPhone 13價格」的討論，在周三中午前來到10億次瀏覽量。

據Digitimes報導，大陸網路論壇甚至以iPhone 13是「十三香」來戲稱，顯示這次蘋果採用記憶體擴大卻不加價，儘管電子零組件短缺以及漲價壓力，卻能保持定價優勢，讓蘋果愈聞愈香。

蘋果去年發表的iPhone 12系列絲毫沒有受到疫情衝擊，成為近年來銷量最好的蘋果手機，根據2021年第二季財報顯示，大中華區營收為147.62億美元、58.24%，營收占比18.13%，為連3季維持在18%以上，分析師也認為，大陸市場對於iPhone 13系列反應，就算蘋果這次升級不如市場預期驚豔，但其他陣營的品牌也難以正面迎擊，預料蘋果今年會吃下3分之1的5G手機銷量。