每次地震總有許多人抱怨，為何沒收到國家警報？中央氣象局配合「110年國家防災日」，明(17)日上午9時21分將進行「災防告警訊息服務」測試，屆時全國各地都會收到地震速報，可以順便測試自己是不是國家邊緣人。

氣象局配合「110年國家防災日」進行「災防告警訊息服務（PWS）」訊息發送說明。(圖/氣象局)

每年9月21日是國家防災日，內政部表示，消防署今年規劃在9月17日上午9時21分，開始進行地震及海嘯等一系列警報演練，希望日後遇到災害時能減少傷害。氣象局當日將透過「災防告警訊息服務(PWS)」發布演練告警，發布範圍內民眾得手機將接獲告警訊息，收到警報無須驚慌。不過有網友打趣回應「通常都不是因訊息慌張，而是被警報嚇到」。

中央氣象局演練訊息將明確標示【110年國家防災日演習】，呼籲民眾接獲演練告警訊息後，請自行演練避難相關措施「抗震保命三步驟」：趴下、掩護、穩住。氣象局提醒，若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息將不會有【110年國家防災日演習】字樣，民眾即當採取避難措施，如遇真實海嘯事件請立即前往高處避難。