體育署為降低學生發生溺水事件，16日首度發表水域互動教材，透過互動式教學，讓學生可以體驗不同情境，輕鬆學習水安知識，並邀請有「小美人魚」之稱的游泳女將黃渼茜，呼籲大家不要輕忽戲水的危險性。

根據世界衛生組織(WHO)2017年的資料顯示，全世界每年約有37.2萬人溺水死亡，其中一半低於25歲，且溺斃是5到14歲兒童的第3大死因，在WHO防溺手冊中也提到，學校是教導學齡孩童游泳及水中安全技能的重要教育機構，體育署邀請學校可多加利用該署研發的數位教材，引導學生學習水安知識。

體育署表示，目前所研發的學生水域安全數位教材是超越傳統教材框架，也克服了傳統水域安全課程因師資不足、缺少場地或器材等教學限制，解決偏遠地區或無實施游泳教學學校之水域安全教育問題，這套教材可利用電子白板、電腦、電視及投影設備供課程上進行互動活動，提供全國各國小實施水域安全教育使用，期望透過水域安全數位教材教學使學生更能即時有效率將水域安全知識吸收並內化，落實水域安全教育宣導，以降低學生發生溺水之目標。

身為游泳選手，黃渼茜也分享自己親自體驗體育署的智能科技數位教材，她覺得十分有趣，不僅有各種情境故事，又可以透過互動遊戲回答問題，學到正確自救救人的水域安全知識，她並提到，自己剛進入台灣大學就讀時，同學參加美國夏令營水上活動時溺水死亡，讓當時的她非常感慨，更顯現水安知識及自救能力的重要性。