《盧秀芳辣晚報》

不少人接種第一劑超過10周，仍遲遲等不到第二劑，台灣自購的莫德納疫苗明天到貨108萬劑，10月底之前，將累積到貨400萬劑；而台大醫院也將進行莫德納混打高端疫苗的臨床試驗，林口長庚醫院則將進行AZ混打高端的試驗。國民黨台南市議員謝龍介透露，他打完一劑AZ疫苗，整晚畏寒，發燒到37.5度，老婆睡到半夜，還起床摸他有沒有在動，他不禁說，連打國際認證的疫苗，家人都會擔心，何況是高端。

謝龍介16日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，他很想混打，但是他不要混打高端，不打國產疫苗，不代表不支持，只是若沒有合格的科學數據，就永遠沒辦法拿到國際認證。

謝龍介還自爆，他打完AZ疫苗，整晚畏寒，發燒到37.5度，老婆睡到半夜，還起床摸他有沒有在動。謝龍介說，這就是擔心，連打國際認證的疫苗都會擔心，何況是高端。

謝龍介指出，現在指揮中心就是要想盡辦法把高端塞進來，美國人送我們250萬劑疫苗，他酸說，衛福部長陳時中許表面上感謝，但是心裡卻罵得要命，若無這250萬劑疫苗，高端就可多賣250萬劑疫苗；像日本又送50萬劑疫苗給台灣，百姓很高興，但是指揮中心可能不高興，高端又少賣50萬劑疫苗了。