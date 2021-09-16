經濟部4年前核准亞泥新城礦區礦權展延20年，居民不服提訟，一審撤銷展延處份，今天二審駁回亞泥上訴，全案確定。對此經濟部表示，全案就是「回到原點」，亞泥需補足「諮商同意」程序，重新申請展延。對此亞泥強調，跟部落相關諮商程序正在進行中。

亞泥在花蓮新城山礦場礦權在2017年11月底到期，於2016年向經濟部申請展延，2017年3月獲該部核發20年礦權展延，有效期到2037年11月22日止。

不過當地居民與環團不滿經濟部未顧及居民權益就逕自展延，提出行政訴訟，一審撤銷經濟部的展延，亞泥提出上訴。今天最高行政法院判決出爐，駁回上訴全案確定，也代表經濟部展延無效。

對此亞泥晚間回應感到遺憾，等到收到正式判決書後，再和律師研議如何做後續處理。

亞泥表示，去年（2020）年6月股東會上，就已經主動表達善意與誠意，宣示願意與玻士岸部落進行諮商程序，以求共存共榮。目前部落諮商相關程序已在進行當中。

經濟部礦務局副局長周國棟表示，還沒看到公文，後續要看亞泥如何處理。就經濟部立場，此案就是「回到原點」。也就是回到礦權展延申請狀態。後續會要求亞泥補足「諮商同意」程序，重新申請再審核。

在此之前，周國棟認為沒有停工問題，因為依法礦權展延期間，原有採礦工作可以繼續。