台中市賴姓男子3年前因長期對妹妹不滿而持刀到其工作的診所行凶，找人不成，反而刺殺王姓牙醫致死。賴男一審判無期徒刑，全案上訴過程，牙醫妻曾赴總統府陳情案，但最高法院今天駁回上訴，全案定讞。網友嘆牙醫妻「陳情對象不對吧！一個支持廢死的上位能當陳情對象？」

台中高分院更一審指出，賴男因病產生殺人動機，自身病識感不足，國家又尚未建立縝密的社會安全防護網路，均與本案發生息息相關。並考量賴男接連刺殺善意協助妹妹的牙醫與職員，造成家屬哀痛與社會恐慌，但賴男並非慣用暴力之人，另依身心障礙者權利公約規定，對身心障礙的賴男科處死刑並不適當，通盤審酌量刑因子後判處無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院亦認為，更一審的事實認定、量刑並無違背法令的情形，今天駁回上訴，全案定讞。

上訴過程，王姓牙醫遺孀鄒鳳珠質疑賴男「詐病」逃死刑，指「台灣已淪為精神疾病患者或假借精神疾病之名，傷害人命的免死天堂」向總統府寫信陳情，獲蔡英文總統親筆回信允諾，將強化對精神病患的照顧，改進司法制度及法制，當時鄒鳳珠接受訪問時表示，希望這次真的可以改變，被害人的犧牲和我們大家的努力及全民的期待才能有意義。

對賴姓男子無期徒刑定讞，有網友感慨表示：「死者牙醫妻不服判決向總統府陳情?陳情對象不對吧！一個支持廢死的上位能當陳情對象？」、「臺灣法官個人主觀凌駕法律」、「升斗小民，聲音是聽不見的」、「對臺灣司法不要有期待，就不會有傷害！」，足見社會大眾感同身受。