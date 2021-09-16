新北市蘆洲警分局長張國哲感謝金融機構與警方建立牢固的金融安全通報網，共同攔阻詐騙成功。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局長張國哲感謝金融機構與警方建立牢固的金融安全通報網，共同攔阻詐騙成功。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局長張國哲、偵查隊副隊長李祐安及各轄區派出所所長，今（16日）代表新北市政府警察局長黃宗仁到銀行及郵局頒獎，感謝金融機構與警方建立牢固的金融安全通報網，共同攔阻詐騙成功，保住民眾的血汗錢。

110年7月至8月間，中國信託東蘆洲分行行員王思涵、台新銀行蘆洲分行行員蔡依庭、五股登林郵局郵務人員張文奇，主動關懷提問發現民眾異常提、匯款，及時通報警方前往處置，分別成功攔阻新臺幣4萬5千元、2萬元、60萬元，獲頒新北市政府警察局長感謝信、獎座及禮卷1000元等。

金融機構的行員是金融安全的第一線人員，透過金融機構行員加入協助辨識可疑詐騙，可以有效提昇警方在攔阻詐騙執行上的成效。蘆洲分局製作防詐及攔阻成功宣導案例，提供金融機構對行員訓練教材，透過訓練有素的金融機構，積極適時反應通報，警方即時到場合力勸阻，共同發揮保護民眾財產的力量。

蘆洲警分局呼籲民眾，遇到疑似詐騙可以撥打110、165反詐騙專線詢問，避免錢財遭詐騙集團騙走。