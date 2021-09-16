新北市蘆洲警分局長張國哲、偵查隊副隊長李祐安及各轄區派出所所長，今（16日）代表新北市政府警察局長黃宗仁到銀行及郵局頒獎，感謝金融機構與警方建立牢固的金融安全通報網，共同攔阻詐騙成功，保住民眾的血汗錢。
110年7月至8月間，中國信託東蘆洲分行行員王思涵、台新銀行蘆洲分行行員蔡依庭、五股登林郵局郵務人員張文奇，主動關懷提問發現民眾異常提、匯款，及時通報警方前往處置，分別成功攔阻新臺幣4萬5千元、2萬元、60萬元，獲頒新北市政府警察局長感謝信、獎座及禮卷1000元等。
金融機構的行員是金融安全的第一線人員，透過金融機構行員加入協助辨識可疑詐騙，可以有效提昇警方在攔阻詐騙執行上的成效。蘆洲分局製作防詐及攔阻成功宣導案例，提供金融機構對行員訓練教材，透過訓練有素的金融機構，積極適時反應通報，警方即時到場合力勸阻，共同發揮保護民眾財產的力量。
蘆洲警分局呼籲民眾，遇到疑似詐騙可以撥打110、165反詐騙專線詢問，避免錢財遭詐騙集團騙走。
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