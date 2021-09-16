第56屆電視金鐘獎頒獎典禮將於10月2日晚間在國父紀念館舉行，今年頒獎典禮由視網膜一人獨挑大樑主持，星光大道則由黃豪平、蔡尚樺搭檔主持，今（16日）舉行主持群發布會，蔡尚樺以一身中空挖洞褲裝亮相，有料身材藏不住。

蔡尚樺在IG分享出席活動的美照，表示去年幸運第一次拿到金鐘獎，今年還能用不一樣的身份參與典禮，讓她感到榮幸又感謝，並逗趣形容自己的服裝：「去年禮服開低走高，今天記者會我想要展現一種在電視圈『夾縫中求生存』的概念」。

照片中，蔡尚樺紮起頭髮，穿著一套全黑褲裝，貼身剪裁勾勒出苗條曲線，胸前大開深V，秀出深邃事業線，美胸呼之欲出，中空還挖了一個洞，露出一小片白皙肌膚，整個人散發俐落的氣場，又不失性感，相當火辣。

蔡尚樺也在發文中提到，搭檔黃豪平是大學同學，兩人已認識十年，一路從青蔥歲月走到金鐘紅毯，喊話：「我們會用老同學的默契和互信努力讓入圍者都感到自在、觀眾也能驚喜又滿意」，並保證典禮當天絕對會努力做到專業誠意兼具。

蔡尚樺擁有甜美臉蛋、E奶好身材，被網友封為最正主播，後來轉戰娛樂節目主持人，首度主持就奪下第55屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，表現亮眼，目前主持《全明星運動會》也擁有高人氣。