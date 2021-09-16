總獎金台幣300萬元的2021大安公開賽16日在台中空軍清泉崗高爾夫球場正式開打，職業好手詹世昌靠精準的鐵桿與推桿，打出低於標準桿5桿的67桿，暫時單獨領先，前旅日職棒球員張誌家首次以業餘選手身份參賽，打出77桿，暫並居第84位。

今天天氣晴朗炎熱，不過因球道有小部分潮溼，大會採較佳球位規定，詹世昌今天自第1洞出發，一下場就連續3洞抓鳥，全場抓7隻博蒂、2個柏忌，18洞花26推也是不錯的表現。詹世昌指出，近兩場比賽的鐵桿狀況都不會很差，而今天的鐵桿更是都有照自己的意思落在果嶺上不錯的點，其實另外還有3個洞很可惜未能抓下小鳥，他稱讚清泉崗高爾夫球場球道不錯，果嶺的旗位放得很有水準，很有歐巡賽的感覺。

前旅日職棒投手張誌家首次以業餘身分參加職業賽，打出3隻博蒂、6個柏忌及1個雙柏忌，他表示雖然成績不太好，但很享受這次能與職業選手同組競技的感覺，也很感謝新豐球王葉時瑋幫忙牽線，請大安集團協理顧長城安排他一償宿願，參加職業賽與職業球員同組揮桿，他很喜歡這種競爭的感覺，並提到自己近兩年開始認真練球，成績已達單差點，預計今年底參加台灣職業高爾夫球員資格考試。

這項比賽為4回合72洞，共130位台灣選手（包括119位職業選手、11位業餘選手）角逐冠軍獎盃及冠軍獎金台幣50萬元，這也是今年台巡賽的第5場賽事。