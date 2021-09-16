桃園市長鄭文燦及建築師潘天壹（圖右）16日現身橫山書法藝術館，歡迎市民朋友10月22日開幕後一起來參觀。（陳夢茹攝）

桃園市大園區橫山書法藝術館，是台灣首座以書法藝術為主題的場館，建築獨具特色榮獲2018國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎，預計10月22日開幕，試營運期間免費入場，往後將採收費場館經營，全票1人100元、優待票1人50元。

市府斥資約2.6億元建置總樓地板面積3053平方公尺，地下1層、地上2層的橫山書法藝術館，建築師潘天壹以公園基地為「硯台」、埤塘為「墨池」的意象來規畫設計，打造有如五方篆印的主體建築群，以硯石空間結合水岸景觀，景色怡人，將成為青埔地區的新亮點。

鄭文燦表示，橫山書法藝術館內有規畫展覽室、演講廳、民眾服務區、志工室、輕食文創空間及書法公園埤塘休閒區等空間，地下一樓更設有大園尖山考古展示館，在地典藏近10萬件考古出土物，協助保存桃園珍貴歷史文物。

談及大園尖山考古展示館，鄭文燦說，展示館以文物陳展及多媒體互動，向民眾解釋距今5000年至距今2000年左右的大園尖山考古遺址，包括從發現過程、環境互動、生活痕跡與脈絡，帶領民眾重返史前桃園。

鄭文燦指出，橫山書法藝術館的開館聯展更邀來國內、中國、日本、韓國、德國、芬蘭等共51位國際書法名家，提供53件藝術作品參展。此外，未來將進一步和桃園市立美術館、桃園市兒童美術館、中路美術館串連成為桃園文化綠洲重要建設，期盼未來美術館群逐一完工後，逐步建構出都會藝文風景線。