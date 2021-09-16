新光三越這夏系列活動自2011年起，邀請超過500組台灣在地創作者，累計超過數百萬民眾參與，今年10周年「是誰切洋蔥」系列巡迴展，今（16日）起至10月3日在台北信義新天地A9登場，匯集7組共11位揚名國際的台灣藝術家，涵蓋國寶藝師、金鐘戲劇台漫原著等創作者，齊聚用愛「傳承與傳情」。

PiA吳蓓雅每月手寫電子報給粉絲，她在展區展出粉絲的信，寫信和收信都讓她感到療癒。（石智中攝）

電視劇《用九柑仔店》、《天橋上的魔術師》原著漫畫家阮光民，除展出講述通靈廚師的《天國餐廳》線稿、手稿，也創作「傳情郵局」。（石智中攝）

電視劇《用九柑仔店》、《天橋上的魔術師》原著漫畫家阮光民，除展出講述通靈廚師的《天國餐廳》線稿、手稿，也創作「傳情郵局」，擺放許哲珮Peggy和PiA吳蓓雅2位歌手的手稿和粉絲來信。二度與新光三越合作的PiA吳蓓雅，曾入圍金曲獎最佳演唱組合，10月14日將發行首張台語專輯《成功的人》，她這2年來每月底發布手寫的電子報給粉絲，在整理心情之餘也帶來創作能量，還能獲得粉絲回應，可說是雙重「療癒」。她堅持手寫是想藉此讓自己和粉絲能慢下來、靜下來，用文字連結更有溫度。

「魚拓遊戲」廖元瑜配合自己創作的神鬼地圖，也趣味搞鬼一下。（石智中攝）

「魚拓遊戲」廖元瑜與插畫家BLUE藍聖傑展區，充滿童趣。（石智中攝）

「魚拓遊戲」創辦人廖元瑜，有9歲和4歲的女兒，4年來立志每年推一款可讓女兒玩、又能認識台灣文化的手遊，包含以老街為本的《恆樂町》、與宗教和神鬼文化有關的《Mo ChI Pang》、講述溫泉的《映泉鄉》，10月底將推出以夜市為主的《夜之島》。每款遊戲面世前，他會讓女兒試玩OK才上架，還邀女兒為《Mo ChI Pang》配音，處處可見父愛。

「熊南人電影映像」高祥晴（右）、高璞元（左）父子，保留、修復35釐米電影放映機，讓技藝和記憶傳承。（石智中攝）

高祥晴（左）身邊的35釐米電影放映機已有近90年歷史，在他維護之下還能運作，右為高璞元。（石智中攝）

至於，來自台南的「熊南人電影映像」高祥晴、高璞元父子，帶來35釐米電影放映機和50年代的膠卷電影，堪稱是露天電影的活字典。高祥晴上國中後跟隨父親腳步擔任電影放映師，走過政府單位、學校、廟會，直到1995年有線電視法通過後，露天電影逐漸沒落。高璞元是第3代，努力保留、修復和傳承露天電影放映文化，5年來每年在台南封街放映，舉辦體驗活動，這2年雖受疫情影響，仍堅持自掏腰包，目前正籌拍紀錄片，希望能讓「技藝」和「記憶」傳承，高璞元說：「我們是賣回憶的人，這是我們放電影的初衷」。

「熊南人電影映像」高祥晴、高璞元父子，帶來35釐米電影放映機和50年代的膠卷電影，堪稱是露天電影的活字典。（石智中攝）

此外，展區中還有甫於台北南西店展出的府城光彩繡莊繡才林玉泉、手繡藝術家李俊毅師徒，將傳統技藝結合潮流時尚的作品；與剪黏工藝師葉明吉、文物修護師葉昭旻父女，傳承百年宮廟的剪黏藝術；以親子日常讓全球百萬網友分享的插畫家BLUE藍聖傑的畫作。

剪黏工藝師葉明吉、文物修護師葉昭旻父女，傳承百年宮廟的剪黏藝術。（石智中攝）

去年受疫情影響，今年這夏系列才完整呈現10周年，特以「充滿洋蔥的動人故事」為題，共集結20組台灣不同領域跨世代的創作者，透過漫畫、刺繡、剪黏、膠卷電影、插畫、遊戲設計等超過15個不同領域創作者的創作與觀點，挖掘「愛」的故事。

府城光彩繡莊繡才林玉泉（圖）、手繡藝術家李俊毅師徒，將傳統技藝結合潮流時尚的作品。（石智中攝）

「是誰切洋蔥」系列巡迴展，每家分店都有不同展出內容，陸續已巡迴台南中山店、台北南西店，9月21日前在高雄三多店、9月22日前在桃園大有店、11月4日至22日在台中中港店展出，活動官網詳見：https://reurl.cc/ARqKyQ。