70歲龐姓男子9日下午2時許，前往新北市中和區中國信託銀行欲匯款1200元，行員機警發現老翁神色慌張且對匯款原因含糊其辭，警方初步了解後並詢問，老翁表示在通訊軟體Facebook看到投資理財課程，隨後主動加入對方提供之Line帳號，對方佯稱先匯款1200元就會提供相關教學課程影片。

詐騙集團一開始先提供連結請龐翁付款惟連結失效無法匯款，隨後對方又提供一個帳號要求龐翁匯款，幸經警員積極查尋下發現該帳戶已遭警示，並在員警一番勸說及解釋下，龐翁才了解是詐騙訊息趕緊取消匯款，也很非常感謝警方與行員機警的協助與幫忙，才讓他沒有遭詐騙。

中和警分局呼籲，近來假投資詐騙手法萬變不離其宗，詐騙方法多透過社群網站或通訊軟體上，散播假投資訊息，直接以標榜高獲利、零風險之假投資內線消息，吸引被害人投資虛擬貨幣、衍生性金融商品（如二元期貨）或博弈網站。

詐騙集團會偽造獲利的網站或其他書面證明以取信於被害人後，再聲稱協助被害人投資各項詐騙標的物，實際收錢後並未進行真正投資，待被害人要出金時，再以被害人違規使用後台操作為由，需支付大量違約金或需再加注資金到一定額度方能出金，期間藉故拖延，甚至直接封鎖被害人或關閉網站，造成被害人血本無歸，無處追返投資金額。