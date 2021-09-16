緯來戲劇台將播出由徐海元、吳丞芽、金慶南、李重文主演的《秘密與謊言》，徐海元在劇中飾演女主播，因為被姊妹淘背叛，兩人反目成仇，演變成互相競爭的局勢。徐海元是韓國仁川小姐選美出身的背景，當時只是想去選選看，沒想到雀屏中選，現實生活中的她愛畫畫，還辦了個展，被稱為「最有氣質的女主角」。《秘密與謊言》9月17晚間9點起，週一至週五晚間8至10點在緯來戲劇台播出，一次播出全新2小時。

徐海元在秘密與謊言中被吳丞芽害得悽慘，但兩人實際是好友。（緯來提供）

在《秘密與謊言》中，徐海元飾演電視台剛就任的菜鳥女主播，原本有光明的前途，卻因為發現姊妹淘吳丞芽的秘密，開始被吳丞芽陷入不義，甚至連帶她的名嘴媽媽都遭殃，讓她得肩負一家之主的重擔，也開始對吳丞芽的攻擊展開反擊！《秘密與謊言》是徐海元第一次擔綱演女主角，剛獲得這個角色時她很訝異，還以為經紀人在開玩笑；她說，之前去試鏡都是小角色，也常鎩羽而歸，所以壓根沒想到自己有機會當上女主角。

拍戲時常有許多悲傷的場景，但當時徐海元哭不出來，劇中飾演她媽媽的金慧渲特別指導她，要她以主角的處境設身處地的想，一想到她在劇中被吳丞芽害得這麼淒慘，眼淚就開始不停流下來了。徐海元說，在演藝圈工作一定有低潮，她都專注於繪畫走出低谷，不停的繪畫創作也讓她在韓國開了自己的小型個展，成了斜槓藝人。

徐海元與金慶南在劇中發展出戀情。（緯來提供）

徐海元是韓國仁川小姐選美比賽出道，她說會去參加選美比賽也是一個意外，剛好在聚會上聽到朋友介紹他們來自哪裡，那裏有多少韓國小姐，她很驚訝想說這是她第一次聽到韓國小姐，查資料後心想自己應該也來去選選看，沒想到因此踏入演藝圈。