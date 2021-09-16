PChome明暫停交易 傳整併或引進策略夥伴 21:592021/09/16 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 PChome明暫停交易 傳整併或引進策略夥伴。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PChome網路家庭（8044）將有重大訊息公布，經櫃買中心同意後，將於明天暫停股票交易，預計明天傍晚6點舉行重大訊息記者會，以對外說明其內容；外界推測，可能與集團資源整併，或者將引進策略合作夥伴有關。 網家董事長詹宏志於股東會上表示，將以私募或公開發行的方式辦理現增，外界預測，時機已經成熟，將於明天傍晚公布重大訊息，以說明最新動向。 傳大陸住建部通知銀行 恒大暫停付下周一到期利息 《半導體》義隆旗下義傳推首款5G-NR晶片 募資備銀彈 #PChome #整併 #將於 #說明 #明天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗消金退出台灣 留下兩大啟示 14:302021/09/15 財經 Gogoro併Poema估值約650億 明年首季「借殼」赴美掛牌 17:212021/09/16 財經 跨時代的美麗印記 順天收藏回家了 07:002021/09/16 生活 莫德納第2劑明開打 陳時中：75歲以上長者優先 14:122021/09/16 生活 軟體公司併數位行銷業者 Intuit砸120億美元 收購Mailchimp 公司歷來規模最大交易 04:102021/09/15 全球財經 新北幼兒園群聚＋1 負責人就醫確診 指揮中心回應了 18:132021/09/15 生活 防堵豬瘟 10國快遞禁止併袋 04:102021/09/15 財經焦點 探索自我興趣「優遊台中學」假日學堂9／18開課 16:332021/09/16 生活 盧秀燕簽MOU 政治大學允諾來台中開課 19:012021/09/15 生活 大陸狠砍老美大單 改買超貴巴西大豆 原因曝光 19:482021/09/16 財經 網家明停牌 傳引進策略投資人 詹宏志將親自說明 20:142021/09/16 財經 財經熱門新聞 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 股價3年狂飆12倍！美媒點名這家「低調台廠」掌晶片業命脈 - 財經 太神了！12坪隔出2房2廰 戳破建商三大黑心障眼法 - 財經 恒大債務危機快撐不住了 外媒曝下場：未來剩3條路 - 財經 買房還是租屋？他揭10年後殘酷差異：狠賺66萬或負債 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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