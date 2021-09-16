PChome網路家庭（8044）將有重大訊息公布，經櫃買中心同意後，將於明天暫停股票交易，預計明天傍晚6點舉行重大訊息記者會，以對外說明其內容；外界推測，可能與集團資源整併，或者將引進策略合作夥伴有關。

網家董事長詹宏志於股東會上表示，將以私募或公開發行的方式辦理現增，外界預測，時機已經成熟，將於明天傍晚公布重大訊息，以說明最新動向。