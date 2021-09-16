自從5月中旬全台宣布疫情三級警戒，許多大公司面試都採視訊方式，但一名女網友卻分享自己的糗爆面試經歷，表示視訊面試當天她只隆重打扮上半身，還特地化了妝，心想反正下半身看不到，就只穿著一件「有破洞的內褲」，沒想到面試到一半竟然忘了只穿一件內褲，突然起身拿衛生紙，意外讓面試官看見毫無遮掩的下半身，讓她崩潰直呼：「超丟臉的！」

一名女網友分享自己的超糗視訊面試經歷，網友看後全笑翻。（圖／翻攝自Dcard）

這名女網友在Dcard崩潰發文說：「面試時被看到有洞的內褲了」，原來她應徵了2份工作，2家公司都採視訊方式面試，為了順利通過面試，當天就刻意打扮一番，還畫了淡妝，房間也收拾乾淨，希望能給主管留下好印象。

原PO表示，第一家面試順利結束，可是第二家面試到一半，她突然覺得眼睛很不舒服，一直流淚，只好向面試官提議休息一下，面試官同意後，她就起身去拿衛生紙，可是當時卻她忘記自己下半身只穿一件「男生的四角內褲」，起身後，耳機裡立刻傳來笑聲，這才發現自己醜態全露出，讓她超級崩潰。

原PO補充表示，當時穿的男性內褲「中間還有洞，可以打開的那種」，被面試官看光讓她覺得超級丟臉，也趕緊向對方道歉，還好最後順利完成面試。許多網友看到原PO的超糗經歷都笑翻，紛紛留言「我忍不住笑了好久」、「好好笑，怎麼這麼不小心啦」、「至少讓他印象深刻啦」。