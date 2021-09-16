國民黨主席選舉將於9月25日投票，從9月4日辯論會及遭移送考紀會風波，根據輿情民調網站《聲量看政治》公布國民黨主席選舉4名候選人，近7天的Google搜尋聲量排名：孫文學校總校長張亞中網路聲量為63%，居第一；前新北市長朱立倫則以29%，屈居第二，現任黨主席江啟臣6%，居第三；前彰化縣長卓伯源則以2%排名最後。
根據臉書粉專《聲量看政治》分析國民黨主席選舉的各方民調與Google的搜尋聲量，排名趨勢幾乎差不多。近7天Google搜尋聲量排名：張亞中以63%，輾壓群雄；朱立倫以29%，暫居第二；現任黨主席江啟臣6%，居第三；前彰化縣長卓伯源則以2%吊車尾。
該粉專分析指出，不得不說，國民黨主席選舉的各方民調，以及Google的搜尋聲量，排名趨勢幾乎差不多。
根據TBVS最新民調，張亞中以30.6％的支持度，超越原本領先的朱立倫的27.5％，躍居第一。江啟臣以12.8％居第三，卓伯源則以0.9%敬陪末座。
網友回應表示，「亞中哥的民調只贏朱3%，容易被國民黨動員組織票拉下來，其實有危險。」、「許多人等這天等了一輩子。」
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