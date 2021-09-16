一名22歲女子今年7月接種第一劑莫德納疫苗後，開始出現上下樓梯喘不過氣等狀況，不料2周後就醫檢查，竟發現雙側肺部都出現血栓，醫師初步研判，恐與接種疫苗後服用避孕藥有關，影響凝血功能，日後可能需終生服用血液稀釋藥物治療。

根據英國《每日郵報》報導，22歲的艾倫7月24日接種莫德納第一劑疫苗後，隔天上下樓梯就開始感到喘不過氣，原本她以為只是因為疫情太久沒運動，造成體力下降，沒想到幾天後連刷牙、梳頭髮都覺得疲憊，側躺時甚至覺得肺部快要被壓碎。

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艾倫後來又和男友去露營，結果途中差點暈倒，就醫檢查才發現，她的肺部竟已有2處血栓，恐為雙側肺血栓栓塞症，住院治療4天後才出院，目前在家隔離中，不過回到家後，大部分時間都臥床不起，只能做簡單的運動。

醫師解釋，艾倫打完疫苗後有血栓狀況，加上她同時服用避孕藥，藥物成分嚴重影響凝血因子，日後可能需要終生服用血液稀釋藥物，但目前還不確定血栓是否與長期服用避孕藥有直接關係。《UK Medical Freedom》在推特寫道，22 歲的艾倫原本是一名馬術選手，不過由於接種莫德納疫苗後出現罕見雙側肺血栓反應，日後可能不能再騎馬了。

Show jumper 22 who suffered 'extremely rare' reaction to Moderna vaccine may never ride again https://t.co/AxpegByf4n — UK Medical Freedom (@ukmfa1) September 15 2021