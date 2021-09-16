去年新冠疫情爆發，全球股市觸底反彈一路走高，美國散戶買氣空前彪悍，今年初更創下前所未見的遊戲驛站「大軋空事件」，成為美股成長動能中不可忽視的一股力量，但有專家發現，散戶的買氣已經開始衰退，買進資金大幅滑落，少了散戶大軍的資金挹注，美股前景恐非常不妙。

美國股市迄今仍於歷史高位徘徊，3大指數頻創新高，先前摩根大通策略師在報告中指出，散戶投資人的買氣十分可觀，強勁的交易動能推升美股漲勢，散戶無疑是美股的「撐盤要角」，年初迄今股票基金的資金湧進約7000億美元，若按年計算，則超過1兆美元，創下歷史新高，鑑於此情況，股市下跌的可能性不大。

《路透社》報導，新冠疫情去年3月爆發時，標普500指數暴跌逾30%，然散戶投資人無懼疫情，不退反進的逢低買進，對股市回溫起了某種程度的作用，但近期散戶投資人似乎開始萌生退意了。

金融分析公司Vanda Research分析師在報告中指出，今年股市一旦出現小幅下跌，散戶都會趁機買進，也因此標普500指數還未曾出現超過10%的跌幅，但近期散戶買進ETF的資金規模竟出現大幅下降。

截至周二的5天中，散戶流入ETF的資金規模達6.577億美元，而前兩周分別為9.896億美元和13.9億美元，但報告認為，部分原因是加密貨幣價格回溫所導致。

報告稱，散戶對美股，特別是科技股的買氣正在降溫，而其中部分原因是加密貨幣的漲勢回歸。