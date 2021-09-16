公視節目《保持聯絡》本周六主題將分享「幕前與幕後」，邀請到金鐘影后尹馨，以及在高雄壽山動物園擔任社群小編的Ivy，兩者在這段疫情期間都經歷了身分轉換，前者由幕前轉幕後，後者由幕後轉幕前，在節目上與主持人李明璁、李霈瑜分享這段身分轉換的經歷。

演員尹馨跨足電影、電視與舞台劇等領域，演出多部優秀影視作品獲得不少獎項肯定。近期開始朝向幕後發展當起製作人，李霈瑜驚訝表示：「我第一個反應就是『為什麼？好好的女演員不當，要來自討苦吃？』。」李明璁比喻「女明星像是被人捧在手上，相對來說製作人就像是要不斷地拱手去請求人家」，對此尹馨澄清其實自己在當女明星時，也不是享受被人捧在手上的感覺，並表示：「其實當製作人這就像是我其中一個作品，有開始有結束，所以也不是說從此我的人生就成了『找錢人生』。」

其實尹馨對幕後工作並不陌生，過去也曾擔任過編劇，獲得第43屆金鐘獎編劇獎肯定，她表示：「其實製作人這工作對我來說並不全然陌生，在當演員期間就會在片場觀察、吸收到很多事，對於如何當一個好製作人。」還提到新作品籌資初期就因疫情而停擺，李霈瑜便問會不會擔心拍攝計畫因此無法執行？尹馨笑稱自己是佛系製作人，豁然表示：「進行不下去就進行不下去啊，我的個性是這樣想的。」

好在疫情趨緩，大家也適應新的工作節奏，她慶幸線上會議省去了不少舟車勞頓，讓她能更多閱讀、消化資料的時間，也有餘力去關心別人在做什麼。「我就突然發現有一位前輩正在為影視圈工作人員的勞權努力，因此就打電話給他討論，希望我也能在勞方跟資方之間找到一個平衡的工作模式」，此舉令李霈瑜大讚：「因為愛這個行業而去做更好的改變跟改善，我覺得這是一種很大的使命感。」

被問到有沒有機會在新作品中也參與演出？尹馨坦言編劇其實有照著她寫某個角色，就是希望由她來演，笑稱：「但是每一次我看到他們把我放上了提案的時候，我都希望他們拿下來，因為我可能沒辦法同時兼顧，因為在當演員的時候其實就很需要不被其他事物干擾。」