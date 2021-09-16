資深主持人澎恰恰因投資電影失利，去年宣布欠下2.4億巨債破產，日前更因被龐大債務壓到喘不過氣，傳簡訊「今晚是我最後一晚」告別，令友人嚇到怕他做出不好的事，所幸最終澎恰恰平安無事，「直播天王」連千毅更主動伸出援手，開出1900萬誘人年薪邀約直播合作。只是澎恰恰稍早緊急發出聲明，否認與連千毅達成合作協議，更坦言因對方單方面宣布合作，令他被債主上門討債，相當困擾。

連千毅主動出手願助澎恰恰度過難關，開出1900萬誘人薪資，邀約澎恰恰合作直播，3天前更在社群網站開心宣布，「剛剛澎恰恰澎哥來我公司，徹夜長談，聊到凌晨五點，要正式合體聯播了！澎哥準備、東山再起。」

未料這似乎只是連千毅的一廂情願，因為澎恰恰稍早就緊急發出聲明，強調當時與連千毅的碰面，只是單純會談並沒有達成任何協議與簽約，更無奈表示因為不實報導，導致許多債主誤以為他有了巨額收入，紛紛上門討債，對他與家人生活造成很大困擾。

對此，連千毅也親自在臉書留言回應：「澎哥，加油。」展現高EQ的氣度，反倒是連千毅粉絲忙為他叫屈，紛紛留言不解澎恰恰拒絕理由，「欠一屁股債還挑工作」、「欠錢不用還嗎？一堆人也是等吃飯的」、「都這樣了，人家給你釣竿了還不珍惜，非要等到無路可走才怪人不幫啊」。