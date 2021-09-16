原PO看到註冊單上的營養午餐費懷疑人生，崩潰問「兒子自己偷偷加菜燕窩跟鮑魚嗎」。(圖／爆怨公社)

受到疫情影響，全台延後到本月1日開學，就在近日家長也紛紛收到學校寄出的註冊單，一名家長PO出自己國二兒子的註冊單，只見上面營養午餐一欄竟然寫著3萬5100元，讓她超崩潰，直問「兒子偷偷加菜燕窩跟鮑魚嗎」，PO文曝光也引發討論。

女網友在臉書《爆怨公社》貼出國二兒子的註冊單，前面的家長會費、保險費、書籍費與課輔費都還相當正常，最後一欄的營養午餐費卻直接三級跳，來到3萬5100元。

原PO看到後相當傻眼，表示供餐日從9月1日到1月20日而已，扣掉周休二日與連續假期，加起來也沒幾天，餐費竟要35K，忍不住問「現在國二營養午餐都吃高級石材嗎？還是我家孩子自己偷偷加菜，訂了燕窩跟鮑魚？」

網友看到後也紛紛留言：「營養午餐？這是滿漢全席吧」、「餐餐都附龍蝦嗎XD」、「這營養午餐是鑲金還是鑲鑽」、「看來營養度爆表了」。

也有人認為應該是印錯：「多一個零吧」、「應該是3510啦，不可能3萬」、「學校承辦人員GG了」、「這要是有人真的繳費，學校賠不玩了」、「出納主計都蓋章，這麻煩大囉」。