日本最強殺手，竟被老闆授命不得殺人，必須隱匿江湖去當個普通人？！由「日本奧斯卡影帝」岡田准一領銜主演的《殺手寓言》，繼2019年在日本獲得廣大成功之後，續集《殺手寓言：殺手不殺人》也在影迷引頸期盼之下，終於將在10月1日於全台大銀幕笑翻上映！

該片將以更強大的動作、更刺激的場面、更猛烈的爆破，震撼在戲院大銀幕觀賞的觀眾。而除了原班人馬製作團隊強勢回歸以外，該片更還找來「報知電影獎影帝」堤真一、「前欅坂46人氣成員」平手友梨奈，以及「演技派男星」安藤政信加盟演出，再度以日本最強大的卡司陣容，讓該片蟬聯日本雙週票房冠軍，並獲譽為「今年最強日本動作爽片」。

平手友梨奈在片中飾演神祕的輪椅少女。（采昌國際多媒體提供）

《殺手寓言：殺手不殺人》漫畫原著作者：更加超越前作！

該作在《週刊Young Magazine》連載漫畫第一話時，製作團隊就非常看好這部漫畫，並展開真人版電影企劃，陸續邀請到「日本奧斯卡影帝」岡田准一擔綱主演，「廣告界鬼才」江口幹執導演筒，以歡樂滿點的爆笑情節、震撼到脫力的動作場面、大咖演員們的精湛演技，讓這部突破傳統類型的最強救援娛樂鉅作，在2019年上映後，不僅榮登日本首週新片票房冠軍，並吸引超過130萬民眾進戲院搶看，甚至上映時的觀影滿意度調查，更有96.5%影迷表示期待續集推出。該片的故事跟前作劇情獨立發展，就算沒有觀賞過前作的觀眾，也不會在該片有看不懂的疑慮。