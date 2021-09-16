《國防新聞》（Defense News）報導，部署於日本、先前改為操作F-35B匿蹤戰機的美國陸戰隊第242戰機攻擊中隊（VMFA-242），已宣布獲得初始作戰能力（IOC），自其正式開始進行機種轉換作業至今僅花了約10個月，將進一步增強美軍於印太區域的作戰彈性。

根據報導，美國陸戰隊第1航空聯隊（1st MAW）宣布，在正式從F/A-18D「大黃蜂」（Hornet）戰機改用F-35B後，僅花了約10個月的時間，暱稱為「蝙蝠」（Bats）的第242戰機攻擊中隊便獲得初始作戰能力認證，足以執行有限的作戰任務。

美國陸戰隊首個獲得初始作戰能力認證的F-35B中隊為第121戰機攻擊中隊（VMFA-121），該中隊的暱稱為「綠騎士」（Green Knights），2012年11月正式開始接收F-35B，直到2015年7月才達到初始作戰能力。顯示在多年的使用經驗下，美軍F-35培訓體系已獲得大幅改進，能迅速訓練出合格的五代機作戰單位。

第242戰機攻擊中隊作戰官坎塞爾（Douglas Kansier）少校表示，該中隊正繼續朝完全作戰能力（FOC）認證邁進。《國防新聞》則指出，第242戰機攻擊中隊預計2023財年達到滿編，將擁有16架F-35B。

第242戰機攻擊中隊與第121戰機攻擊中隊同樣駐紮於日本山口縣岩國基地，當地還擁有1個操作KC-130J加油機的第152陸戰隊空中加油運輸中隊（VMGR-152），並是美國海軍第5艦載機聯隊（CVW-5）固定翼機隊的駐地。

第121戰機攻擊中隊自2017年部署至日本後，已多次與美軍兩棲突擊艦共同巡弋印太區域，在獲得第2個駐日F-35B中隊、且日本自衛隊正將直升機護衛艦改裝為輕航艦之下，美軍於周邊區域的作戰彈性預計將獲得有效提升。