「鄉野傳說」都說進入Google面試與履歷都要用英文、很多關、很困難，丟了履歷也常常石沉大海。對此Google表示，有意應徵的人寫英文履歷時要有邏輯、不要寫流水帳，英文也要正確流暢，而不是寫的是英文但是用中文的文法，履歷才容易被看見，面試時不用擔心正確性而僵住不回答，放輕鬆邊想邊說邊改就好，Google台灣人才經理石啟瑞表示「面試是對話的過程」，Google不是一個高高在上、發號施令，員工只要照做的公司，Google想要找的是可以彼此合作的人。

Google認為，台灣應徵者擁有優秀專業能力，但Google畢竟是國際企業，履歷用英文寫是必須，在撰寫英文履歷時應留意呈現方式、文字是否正確流暢，且內容應具邏輯性、精簡，而非流水帳，並數據化呈現個人專業與特質所帶來的成果，以凸顯個人優勢，而Google員工內部推薦，是讓履歷更快被招聘團隊看見的一個方式。

Google表示，台灣人才應強調專業能力與正面的工作與團隊合作態度，在面試過程中也應注意，回答內容須具邏輯性與精準性，並勇於表達，不要擔心答案是否正確，畢竟面試官提的很多問題都是假設性問題，在假設的情況下沒有所謂的標準答案，面試官只是想藉此觀察應徵者解決問題的邏輯、流程，放輕鬆邊想邊回答就可以，此外，也要有抗壓測試的心理準備，而英文面試過程中也應展現自信。

Google也強調，Google不限制應徵次數且無設定冷靜期，鼓勵人才在每次應徵經驗中精進專業能力，為下一次的應徵作足準備提升錄取機會，Google台灣許多人都是投履歷超過一次才進來，也有人連續三年都投履歷，到第三年才成功。