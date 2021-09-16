中國商務部部長王文濤16日向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）保存方紐西蘭貿易部長奧康納（Damien OConnor）提交中國正式申請加入CPTPP的書面信函。中紐兩國部長還舉行電話會議，就中方正式申請加入的有關後續工作進行溝通。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文8月23日表示，為形成更穩定的產業鏈和供應鏈，中國將繼續擴大對外開放的步伐，目標包括簽署更多自由貿易協定、升級現有自貿協定，同時也在積極考慮加入CPTPP的工作。

美國前總統歐巴馬任內推動的TPP（跨太平洋夥伴協定），被視為制衡中國主導的RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），川普2017年上任美國總統後宣布美國退出TPP，後由日本接手主導並更名CPTPP，於2018年2月30日生效。在目前的11個成員國中，日本、墨西哥、新加坡、澳洲、紐西蘭、越南和加拿大共七國已完成內部程序，CPTPP也於2021年2月1日接受英國申請入會。