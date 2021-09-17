俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天的發言報導，總統蒲亭（Vladimir Putin）接受中國邀請，將出席2022年2月登場的北京冬季奧運會。

世界反禁藥組織（WADA）2019年以俄羅斯竄改藥檢數據為由，提議對俄國處以禁賽4年，包括奧運，體育仲裁法庭（CAS）裁決將禁賽期減半。

俄羅斯選手在2022年12月前，僅能以俄羅斯奧運委員會（Russian Olympic Committee，ROC）名義參加國際體育賽事，同時，俄國的國旗和國歌皆無法出現在賽場上。

不僅選手受影響，俄羅斯政府官員也不能獲簽發奧運註冊證，除非受主辦國的國家元首邀請，才能出席賽事活動。

此外，許多俄羅斯運動員因禁藥問題無法參加過去兩屆奧運，且俄國在2018年平昌（Pyeongchang）冬奧中遭剝奪展示國旗的權利，以懲罰莫斯科當局在2014年索契（Sochi）冬奧以國家之力助自家運動員服用禁藥。