行政執行署屏東分署16日配合全國13分署「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，在屏東市、高樹、九如、鹽埔、里港等地兵分多路，至義務人住居處所現場查訪執行，當中有義務人入住防疫旅館期間到大廳打一通電話被罰10萬，執行人員到其住處查封拖吊該名義務人機車1部。

此外，另外有義務人於三級警戒期間在旅館群聚吸毒遭裁罰30萬元遲未繳納，義務人母親見執行人員到來，瞭解原委後，愛女心切立刻至郵局匯款繳納部分款項，並允諾會聯絡女兒處理剩餘罰款。

屏東分署指出，所受理的案件中，有義務人是因為在超商、校園或路邊未戴口罩遭裁罰3000元，也有義務人是擅離檢疫處所，或友人進入防疫旅館拜訪，或因為未繳入住集中檢疫費用，經各縣市政府移送執行。

屏東分署於這一波專案執行，除扣押義務人存款及薪水外，並對於部分義務人限制出境，14名義務人中總計有8人因此繳款，其中5人案件已全部繳清。