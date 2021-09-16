美國將英國聯手協助澳大利亞建造核潛艦，將成為美英澳在太平洋地區戰略合作上一個極為重要的進展。相對於美、英兩國遠在美洲與歐洲的地理位置來說，澳洲如果配備核潛艦，將是美國印太政策上的重大進展。因為隱蔽性極高的核潛艦可在水下停留的時間是常規潛艦的7倍，對於在南海呈現緊繃狀態的中美兩國而言，澳洲加入南海水下軍事博弈，對中國的南海政策形成更大的挑戰。

美國媒體《動力》(The Drive)網站《戰區》欄目指出，美國、英國與澳洲簽訂的3方防務協定中，澳大利亞皇家海軍將會獲得美、英協助建造一支核潛艇部隊，澳洲也因此將取消原與法國簽訂的建造常規潛艇合約，此舉當然會讓法國極為不悅。

報導說，澳洲核潛艇計畫將在18個月內完成細節規劃，包括核潛艇的數目亦未確。這項被稱為AUKUS的美英澳防務合作協議除了建造核潛艦之外，還包括發展遠端打擊能力、網路作戰、人工智慧和量子計算等。美國總統拜登表示，3國緊密的防務合作將能保證印太地區長期和平與穩定。

澳洲原有柯林斯級常規潛艦已相當老舊，2016年對外招標建造新潛艦由法國得標，將為澳海軍建造12艘梭魚級常規潛艇。但數年來建造過程問題重重，預計要到2030年才會完成首批梭魚級潛艦，項目費用也從400億美元暴增至700億美元。在新的核潛艦方案確定後，法國建造潛艦合約將被迫腰斬。

報導指出，新型核潛艇將提高澳洲海軍水下作戰能力，雖然法國建造的梭魚級也是屬於先進的絕氣推進系統(AIP)，但仍無法望核潛艦之項背。核潛艦在航程、速度、水下停留時間上都遠超越常規潛艦，據美國戰略預算評估中心(CSBA)的資料顯示，從澳大利亞珀斯港啟航的核潛艇可以在具有重要戰略意義的南海停留長達77天，而目前最先進的常規潛艇也只能維持11天，核潛艇的這些巨大的優勢對於澳洲海軍在面積遼闊的太平洋上非常重要，能大幅增加澳洲在美國印太戰略上的重要性，以及在南海與中國軍事博弈的籌碼。

美國戰略預算評估中心的報告指出，從澳大利亞珀斯港啟航的核潛艦，可以在具有重要戰略意義的南海停留長達77天，最遠可以達到台灣與日本之間的沖繩島海域。(圖／CSBA)

報導表示，美英澳3國雖然已明確表示不會在澳洲核潛艦上配置核武器，但預計會裝備重型魚雷和魚叉反艦導彈，並可能配備能對地攻擊的美製戰斧巡航導彈。而在建造核潛艦的過渡期間，美軍將在澳洲海軍基地部署維吉尼亞級核潛艇，同時協助期建立必要核潛艦需要的基礎設施，並與澳洲海軍進行核潛艦運作技術交流，澳洲海軍可以更快速且深入瞭解核潛艇運作。目前可能以美軍維吉尼亞級為澳洲潛艇的藍圖，同時參考英國機敏級核潛艦，這些現有規格將有效降低建造與維護成本。

總之，中國國力增強以及中澳之間的緊張關係，澳洲必須增加其國防支出，這是地緣政治的問題。澳洲核潛艇部隊的組建將協助澳大利亞、美國和英國在印太地區具有更強大的武力來挑戰中國日益增強的海上軍力。美澳雖然宣稱不會為澳洲核潛艦配置核武，但是到目前還沒有哪個國家的核潛艦不搭載核武器，美澳的非核武核潛艦政策在未來仍有改變的可能。