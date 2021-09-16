八大綜合台《世界第一等》主持人唐振剛日前再度開啟外景工作模式，心情「超爽」！因應疫情有一段時間沒出外景，唐振剛坦言身心有極大變化，「像是以前在太陽下怎麼曬都沒差，過了3個月居家生活後，現在容易曬傷外，原本可以赤腳在石頭路、柏油路上行走，現在因為腳的繭變薄，也變得容易不舒服。」笑稱整個人都變「嫩」。

而配合日前疫情降級，《世界第一等》復工竟意外讓唐振剛掛彩，他赤腳行走時扎到木屑，一度中斷錄影緊急送醫，所幸無大礙，事後唐振剛苦笑表示：「可能是因為『休眠』太久，前兩天腦袋還有點鈍鈍的，才會有這次的失誤，去治療時，第一次體驗打針打在末梢神經，真的超痛！」。

《世界第一等》將於本周六晚8點播出最新內容，熱愛戶外的唐振剛坦言疫情在家待不住：「一開始還會想說放假了，想躺就躺，想坐就坐，但最後真的坐不住，就會開始在家裡走來走去。」透露平均在家一天都站8個小時，有一天才晚上9點，紀錄就顯示站了13小時！「因為閒不下來，開始進行居家運動、做菜、做家事，跟其他演員一起進行線上劇本分享會等，希望自己一直處於備戰狀態。」

能重新回到昔日軌道，與《世界第一等》團隊再次出外景，唐振剛形容「恍如隔世」，「我記得集合的那一天，我還把八大的外牆、廁所都仔細看了一遍，等到拿行李上車的時候，都覺得自己像在作夢，很不真實！」甚至還對於人與人之間相處的變化有強烈感受，「以往大家見面都會很熱情互相打招呼，但現在像是要握手，都會驚覺只能碰一下，或點個頭，還真有點不習慣！」

《世界第一等》本周將帶觀眾前往南投，體驗當地美味河鮮料理，難得跟著當地漁民，深入在地生活，唐振剛挑戰釣魚、捕魚，在捕獲超過10年的大頭鰱時，令他相當震撼！只見大頭鰱身長超過唐振剛半個身高，嘴巴打開時，還能生吞唐振剛兩隻手的拳頭，最後在搬魚貨時，唐振剛只能拖著牠走，也使得他忍不住笑表示：「第一次搬魚像在拖小孩、行李。」