愛奇藝原創韓劇《智異山》由全智賢、朱智勛主演，導演李應福（《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》）與編劇金銀姬（《信號》、《屍戰朝鮮》）攜手打造，日前宣布該劇將於10月同步韓國在愛奇藝全球獨家首播。

16日《智異山》公開了前導海報，飾演守林員的全智賢獨自走進熊熊烈火的山林裡，揭開在智異山上不只將遇到暴雨洪水之患，也會面臨火燒山危機，她必須在第一時間深入險境搶救出受難者，海報上的標語也點出守林員工作首要原則，「我們的工作是從險峻之處平安地活著歸來」。海報上的劇名字體中則藏有「神秘物件剪影」，是山中謎團的線索之一，尚未開播就替劇中懸疑的山中謎團埋下伏筆。

《智異山》海報藏有線索。（愛奇藝提供）

《智異山》故事的基礎來自編劇金銀姬與國立公園職員們的訪談內容，金銀姬說：「在寫《智異山》時，一開始並不是以守林員為主，而是想聽到登山客們的各種故事，但在採訪國立公園職員們時，對守林員更感興趣了。」她提到訪談印象最深刻的是，登山入門者常常在攻頂完下山時，因鬆懈受傷、受困，守林員秉持著「登山的最大目標是要活著下山」的信念，即使遇到豪雨、暴風雪、山崩、颱風等惡劣氣候中，也會穿梭在山裡救遇難者，「他們是真正的守山人」。

《智異山》講述全智賢飾演的智異山國立公園王牌守林員，與朱智勛飾演新人守林員，一起攜手揭開埋藏在智異山中的秘密。愛奇藝原創韓劇《智異山》將於10月獨家同步韓國首播，全球觀眾可上愛奇藝國際版app或 iQ.com 收看。另外，愛奇藝為歡慶品牌廣告正式上線，於8月底推出台灣用戶獨享免費7天VIP領取活動，截至9月初領取用戶已突破10萬，其中更高達六成為全新愛奇藝國際版用戶。活動即將於9/17結束，現在就加入愛奇藝國際版，體驗全新升級介面、多國語言，更能享受跳廣告、搶先看等會員專屬權益。（活動頁面：https://iqiyi.cn/vip7）