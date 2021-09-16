大陸商務部網站消息，中國商務部部長王文濤16日向《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）保存方紐西蘭貿易與出口增長部長歐康納提交了中國正式申請加入CPTPP的書面信函。兩國部長還舉行了電話會議，就中方正式申請加入的有關後續工作進行溝通。

根據CPTPP入會申請的設計，經濟體在正式提出入會申請前，必須與每一個成員國展開「非正式溝通（informal engagement）」，取得成員國支持或「至少不反對」，才能在正式提出入會申請時，獲得執委會一致同意成立「入會工作小組」，展開入會的實質談判程序。

中新社報導，身兼國際貿易談判副代表的商務部副部長王受文於8月23日在記者會曾說，中國現已達成了19個自由貿易協定，和26個國家和地區簽署了協定。當前，中國正積極考慮加入CPTPP方面的工作。

王受文指出，當前國際上自貿協定蓬勃發展，據世界貿易組織的統計，目前國際上達成的自貿協定已有350多個，其中不乏《全面與進步跨太平洋關係協定》等大型自貿協定。

他表示，自中國與東協在2002年達成第一個自貿協定以來，中國自貿協定事業取得積極進展。尤其中共十八大以來，中國簽署了9個自貿協定，包括8個與單個國家簽署的自貿協定。「在簽署這9個自貿協定的同時，還對以前達成的自貿協定進行升級，包括和東協的自貿協定升級，中國和智利、和新加坡、新西蘭的自貿協定都進行了升級談判。」

王受文強調，自貿協定對中國的作用非常明顯。其一，擴大中國同自由貿易夥伴的貿易與投資關係，對於穩定中國外貿外資基本盤作用非常顯著。如，2012年自貿協定占中國對外貿易的比重只有12.3％，到去年，自貿協定占中國對外貿易總額的比重接近35％。

其二，進一步拉緊了和自貿夥伴之間的經貿關係。如，中國和東協2003年的雙邊貿易額只有780多億美元，去年雙邊貿易額達到6851億美元，增長了8.7倍。「如果沒有自貿協定，貿易額不可能增長這麼多。」