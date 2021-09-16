接待中心設在基地上，客人來接待中心即能具體感受到未來的居住環境。（盧金足攝）

聚富建設董事長黃承浩特別將牆上寫著祝福話語的幸福拚圖，贈予未來住戶留作紀念。（盧金足攝）

「聚富滿滿」位在西區與八期的邊界，坐擁臨近五權站與大慶站捷運紅綠線的交通優勢。（盧金足攝）

台中市為全台第二大城市，人口兩百八十多萬人，加上中部四縣市磁吸人口數高達五、六百萬人，坐擁中台灣重鎮，房市推案雖因疫情影響減緩推案期程，但也有不少品牌建商圈粉效益，南區有建商新建案甫推出，立即有粉絲屬意，為開發新客源還要踩煞車，釋出給新客戶，面對疫情衝擊，品牌力成為最佳競爭力。

隨著疫情趨緩，房地產市場看好九二八檔期，民眾出門看屋意願大增，吸引民眾賞屋的建商與建案地點等因素，接待中心也常是新建案與購屋者第一次接觸的印象與空間。

與傳統接待中心不一樣的「聚富滿滿」，不以傳統接待館的純展示與銷售模式，而是將英倫小酒館的靈魂注入位於柳川畔忠明園道旁的基地老建築。

聚富建設董事長黃承浩表示，要讓走進此處的人，除了享受一對一的專屬服務外，更有充裕時間與家人好友一起賞屋品酒，沉浸感受屬於「家」的不同風情，牆上也有寫著祝福話語的幸福拚圖，與他精選的紅酒繫著住戶專屬的皮雕名牌，一併贈予未來住戶留作紀念。

接待中心設在基地上，他說，來接待中心即能具體感受到居住環境，還有周遭公園、綠園道，生活機能等條件，這種體驗行銷讓購屋者了解未來要住的社區附近地理位置，親眼所見，親身所感最易獲共鳴。

黃承浩指出，「聚富滿滿」開賣即完銷，社區規畫單層三戶兩梯，零店面讓住戶們保有不受干擾的獨立出入動線與完整空間，並取得銀級智慧建築標章與二級耐震結構，導入電動車友善社區規畫超前部署綠色家園，開放式廊道社區公設布局，整合迎賓、閱讀、健身與共享廚房等動靜機能。

南區為台中市推案熱點，「聚富滿滿」位在西區與八期的邊界，臨近五權站與大慶站捷運紅綠線的交通優勢，轉進忠明園道與柳川交會的大自然氛圍，中山醫大、國圖館與和平國小的文教區，開賣後快速完銷。

黃承浩說，購屋者很多為粉絲，還特別釋出給新客戶，房子價值和品質得到客戶青睞 ，以目前建材、工資雙漲情況下，比較這一年半來營造成本大增，建築工法與要求不打折，吸引軍公教、律師、醫師與高科技業購屋。

面對房地產走勢，黃承浩看好房市榮景，而且台中市房價將朝「新北化」，追上新北市行情，台中市工商發達，就業機會多，磁吸中部人口，外來人口來台就業，從租房子開始到有購屋能力，就會以二、三房的建案入手，早日脫離無殼蝸牛，分析「聚富滿滿」已購戶的客層，很多都是成家立業的年輕人，年齡層低又為雙薪家庭，努力為購屋圓夢。

黃承浩表示，在台中市經營14年來的建築路，交到許多志同道合的住戶好友，並以一年一案的審慎推案節奏，讓團隊有足夠的空間去發揮對住宅生活的想像力，守護對建築品質的堅持與要求。