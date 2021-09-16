警政署13日發布各縣市警職調派令，全台共有87名高階警官進行調整，並於今（16日）進行交接，包括調往宜蘭縣三星警分局的原任竹東分局長江建忠。不料新竹地方人士卻在昨天下午派出舞獅等陣頭，甚至還出現佛祖車，到竹東分局前鑼鼓喧天，「祝賀」江建忠榮陞，涉嫌侮辱公署案，讓警政署長陳家欽動怒表示，黑道有任何挑釁行為，絕對不會坐視不管，滋事的老大絕對嚴辦到底。民眾拍下的影片在網路上瘋傳，引起外界議論紛紛，有網友大讚留言說：「被黑道討厭的一定是好警察」、「包青天最被壞人討厭的」。

昨天上午，群舞獅團前往竹東分局門口，鑼鼓喧天舞獅遊行，帶頭的一部車子更掛上「恭喜升遷普天同慶」的布幔，兩隻喪事用的白獅，最後還跑到陣頭前，對著竹東分局門口跳舞慶祝，約10分鐘後才緩緩離去。地方民眾對這個陣頭摸不著頭緒，因為「舞白獅」與喪禮的「白事」諧音，若在一般民間陣頭舞白獅，都賦予觸人霉頭的意味。

針對黑道「治喪陣仗」慶祝原竹東分局長調任，網友紛紛留言大讚該分局長是黑道討厭的好警察。（圖／翻攝自中時新聞網）

據了解，原任竹東分局長江建忠執法強勢，對地方勢力不假辭色，一律嚴辦，可能因此讓不少地方人士不快，他在前一任分局長交接時，也遭到當地地方人士放鞭炮「祝賀調職」，未料這次趁他今天調走時，請來喪事白獅，跑到警局前跳舞刻意觸霉頭。

網友大讚江建忠是好警察。（圖／翻攝自PTT）

事實上，江建忠2019年5月間從嘉義竹崎分局調往新竹縣竹東分局時，竹崎分局前也發生過一次「放鞭炮狂賀、歡送江建忠」，據了解，當時竹崎鄉中華路鬧市攤商，因不滿分局每日派5名員警站崗維護交通，影響生意，多次陳情，江建忠均不為所動，才產生後續一連串不滿。

據當地居民透露，這次的蜈蚣鼓其實是分屬2個地方勢力出動的，就影片中的蜈蚣鼓車、佛祖車、2人白獅陣容來看，花費約3萬元上下；但傳言指出，這次歡送是下面人私做主張，大佬們根本不知道底下人又招惹「竹東分局」，影片隨著網路快速發酵，接洽陣頭的人，恐要先承受大哥怒火。

民眾今天拍下的影片迅速在網路上瘋傳，引起網友們議論紛紛與留言「石頭被搬走了，地方有心人士當然開心啊」、「包青天也被壞人討厭」、「好警察在地方必被角頭排斥」、「被黑道討厭的一定是好警察」、「這個局長一定沒與黑道掛勾、沒收黑錢包庇」、「角頭認證的好警察認證」、「可見他對黑道的威脅有多大」。