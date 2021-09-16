現代人健身觀念進步不少，許多人都會透過運動搭配飲食習慣維持良好體態，不過健身若攝取過多蛋白質，超出身體補充範圍，當心引起健康問題，導致結石。泌尿科醫師邱鴻傑分享，一位體態良好的健身狂人，飲食習慣看似正常，卻因1習慣罹患輸尿管結石，兩側腰部痛到需要掛急診治療。

邱鴻傑在節目《醫師好辣》上分享，夏天是泌尿科結石的旺季，通常來說，造成結石的原因是水分補充過少、天氣太熱，或家族遺傳導致。不過，邱鴻傑指出，曾收治過一名有著健壯體態的個案，該名男子年約40歲，看起來是運動員身材，體脂肪目測在15以下，卻頻頻掛急診。

男子第一次是因左側腰部劇烈疼痛掛急診，經診斷發現是輸尿管結石，邱鴻傑說明，這是當腎結石掉落在輸尿管導致，疼痛程度據說比生小孩還痛，會痛到在地上翻滾。後來院方透過輸尿管鏡進行內部碎石，但沒想到才不到三個月，男子又因右側腰痛掛急診。

邱鴻傑詢問男子飲食習慣，對方表示一天有喝足3千到4千CC的水，看起來相當正常。於是，他便聯想男子可能是尿酸型結石，果然，透過24小時尿液分析，發現男子的尿酸遠遠超標。一般來說正常值約在200-500（毫克）內，不要超過700都屬正常，但這位男子卻驗出超過1300（毫克）。

進一步了解後，才發現男子為了維持身材體態，攝取相當多蛋白質，大部分都吃肉，在運動完後還會喝高蛋白，推測應該是攝取超過身體所需範圍的蛋白質導致。後來男子服用降尿酸的藥後，病情才漸漸得到緩解。