女星愛雅（張艾亞）過去以藝名小白談話性節目《大學生了沒》當班底，節目收官後，她改名為張艾亞活躍於各大節目，最有名的是曾和男星許孟哲有過一段3年戀情，目前改名為「張愛雅」；愛雅今（16）日晚上突然在臉書更新一篇長文，悲傷地透露母親病逝一個月，提到母親在病榻上連說話都很困難的情況，仍留下催淚遺言「我走了，妳不可以死喔」，引起網友紛紛留言安慰。

愛雅一直以來在螢光幕上給人甜美樂觀的形象，在綜藝節目或戲劇作品都繳出好成績，精緻臉蛋加上火辣身材讓她成為許多人女神；但堅強的愛雅今日晚間突然發了一篇長文，原來她摯愛的母親在上個月病逝，提起勇氣才寫了這些話，面對母親已經離開的事實。

愛雅的母親從重病到離世的時間僅4個月，但這也讓她忍不住說，「我有一個像小伙子般的母親，走路走超快，性子最急、做事最乾脆，絕對不拖泥帶水」，沒想到離開人世也跟她這輩子行事作風一如既往；而她也用和母親30幾年的相處，每一次對話都對她有很大的幫助，更感謝母親這些年總是無私奉獻。

尤其當愛雅看到在病床上忍受病痛折磨的母親，母親卻比誰都更不希望她擔心難過，在病床上連組織語言都有困難時，母親還是對她說，「我走了，妳不可以死喔」，因為母親知道愛雅喪母後，可能會活不下去，於是留下這遺言教會她要成熟長大面對。

最後愛雅也勇敢地表示，「媽媽請祢放心，生死不會將我們分開，而是一個新的開始，我會帶著滿滿的祝福，還有祢留給我的勇氣往前走」；粉絲們看完愛雅的文章，也紛紛在底下留言安慰和鼓勵，希望她能好好照顧自己。