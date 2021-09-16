蘋果在台灣時間15日凌晨1點舉行秋季發表會，蘋果今年將iPhone 13系列的重點升級之處放在相機，加上以降價、擴大容量至1TB等方式，將定價策略發揮至極致，至於銷售表現如何，將等待後續觀察。然而，有外媒認為，蘋果這次搭載全新的A15 Bionic晶片，卻沒成為焦點，分析下來認為升級不明顯，可能跟晶片設計人才流失有關。

據海外半導體分析網站 SemiAnalysis報導，蘋果在 處理器A15 晶片看不到過往那種大幅升級的表現，尤其是缺少與iPhone 12 的性能比較，僅提到較競爭對手效能高出50%。蘋果這次A15晶片同樣委由台積電5奈米製程，可達150億個電晶體，相較A14的118億個電晶體，年增27.1%，AI 運算效能與相同核心數運算能力提升每秒15.8兆次，年增43.6%。

不過，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max採用6核心CPU / 5核心GPU / 16核心神經網路引擎架構，，硬是比iPhone 13以及iPhone 13 mini的A15晶片GPU多出1個核心，這與過往相當不同，顯示今年的iPhone 13「Pro」更有感。

多年來，蘋果一直擁有最好的手機處理器晶片備受讚譽，但這次A15晶片卻沒有這樣的感覺，主要是沒有拿上一代iPhone比較，而是用模棱兩可的競爭對手來比較，但距離最新一代的三星、高通以及聯發科處理器僅剩不到幾個月時間。

SemiAnalysis 認為，這跟蘋果的處理器晶片設計工程師資源不足有關，尤其從 A7 至 A12 時期的資深工程師，影響了蘋果開發晶片的進度，同時也影響升級幅度。其中，曾經待在蘋果協助設計筆電晶片的Nuvia創辦人，該公司為CPU設計新創業者，今年高通以14億美元併購，隨後有100多名蘋果工程師加入。另外，採用RISC-V架構設計CPU的初創公司Rivos，一樣有很多前蘋果資深工程師，顯示蘋果人才的確外流。

蘋果過去也從英特爾等半導體公司挖角人才以及吸取資源，但實際上，蘋果今年發表會主軸更像與歷年「S」等級的iPhone一致，A15晶片為台積電5 奈米強效版製程（N5P）生產，GPU數量應該為區分產品定位，是否真的是蘋果人才外流，導致今年發表會與去年大相逕庭，據傳今年稍晚還有Mac系列產品等待發表，眾所矚目的M1X(或是M2)晶片的效能會如何表現，恐怕是另一波關注焦點。