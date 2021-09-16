16日台灣新增2名本土個案，其中一名為70多歲的幼兒園負責人(案16221)，於14日喉嚨痛就醫採檢後，今天確診，對此前台大感染科醫師林氏璧表示非常詭異，更直言指揮中心或許該檢討，是否要改變現行第二輪匡列方式。

林氏璧在臉書《日本自助旅遊中毒者》說，這位幼兒園負責人年事已高、行動不便，並無在第一線接觸人群，是第二輪匡列對象，也就是接觸者的接觸者，5日因幼兒園群聚案爆發集中隔離，12日解隔後14日發病，然而在幼兒園工作的家人到目前為止都是陰性，也都還在隔離中。

林氏璧說，自長榮機師Delta群聚案開始，指揮中心採取走在前面匡列的方式，若第一輪匡列者沒有陽性，第二輪匡列者隔離5天即可，後面7天自主管理，到現在也還沒出事，但負責人是台灣首次第一輪沒事，第二輪解除隔離後才發病的案例。

林氏璧直言，指揮中心接下來應該要檢討，是否針對現行第二輪匡列方式做出改變。