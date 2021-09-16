長毛象在地球上絕種超過1萬年，但許多科學家始終不放棄的想要復活這頭遠古巨獸，希望能在冰原上，完美重現這種動物，日前有科學家放下豪言，直指在未來4至6年內，第一頭長毛象寶寶有望重現世人眼中。

《TechChrunch》報導，復活長毛象在科學界討論已久，但時至今日仍未能實現，日前新創公司Colossal突宣布獲得1500萬美元的挹注，聯合創辦人企業家拉姆（Ben Lamm）表示，這筆資金足以開發一個長毛象胚胎，他們有望在未來4至6年內，讓長毛象寶寶重見天日。

Colossal是由企業家拉姆和遺傳學家丘奇（George Church）聯合創立，這一生物復活計畫，是以CRISPR基因編輯技術現有亞洲象的基因組，從某種意義上來看，與其說是長毛象，不如說是和長毛象相似的混種。

丘奇受訪時表示，「我們目標是要創造出一頭耐寒的大象，無論是外觀還是行為都和長毛象沒有任何差別」。

藉由從永凍土中的長毛象和亞洲象身上分別提取基因組，長毛象毛髮、脂肪層和耐寒氣候的特定基因，並於亞洲象身上提取皮膚細胞，再重新編輯成長毛象DNA的多功能幹細胞，直到最後，這些胚胎就會通過代孕或人造子宮的方式誕生，Colossal預期以這種方式，迅速衍生出長毛象群，如果一路順遂，在6年內就有望讓「第一批」長毛象寶寶問世。