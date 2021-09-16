以《痞子英雄》走紅演藝圈的女星陳意涵（大發），與導演許富翔結婚3年感情甜蜜，今年7月才宣布懷上二寶的她，今(16日)難得在社群網站PO出素顏自拍照，想不到網友卻被照片中陳意涵暴瘦凸眼的模樣嚇了一大跳，忍不住擔心起女神的身體健康。

現年38歲的陳意涵外型甜美，還擁有一雙水靈大眼睛，被不少粉絲奉為女神的她，今日更在微博PO出多張素顏自拍照，與粉絲分享她的新髮型，「換換髮型，換換心情～搬到山上以後，身心靈都好舒暢，我果然比較適合住在大自然裡。」

陳意涵素顏自拍引發熱議。(取自陳意涵微博)

只是照片中陳意涵凸眼暴瘦的模樣，就意外引爆網友熱議，紛紛留言驚呼「是太瘦的嗎？感覺有點恐怖.....不像以前了」、「老了也不至於狀態這麼差吧，感覺一下從元氣滿滿的少女變成現在這副模樣」、「太瘦了」、「完全看不出來是她」、「覺得是美顏相機大眼特效的關係」。

陳意涵開心向粉絲分享家門前的美麗彩虹。(取自陳意涵IG)

有著傻大姐個性的陳意涵，對此並未有回應，早前更在IG限時動態PO出美麗的彩虹照與大家分享，還不忘可愛地強調：「在家門口所以沒有戴口罩，旁邊都沒人大家不用擔心。」