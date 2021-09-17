歐洲聯盟今天公布「印太戰略」共同通訊，將透過與經貿及部署海軍等方式深化在印太地區的角色，並明確提到歐盟將尋求與台灣建立深厚的貿易和投資關係。

歐洲聯盟部長理事會今年4月先批准「歐盟在印度太平洋地區合作戰略」原則性結論，後續由歐盟執委會內部繼續討論，今天歐盟執委會正式提出戰略共同通訊（Joint Communication），進一步闡明歐盟的印太戰略內容。

歐盟表示，世界的重心正在向印度太平洋轉移，歐盟是印太地區最大的投資來源，歐盟的參與除是維持一個自由開放的印太地區，同時要建立強大而持久的關係，與區域內夥伴在綠色轉型、海洋治理、數位議程到安全和國防等議題上合作。

根據共同通訊內容，歐盟將透過強化貿易關係、完成正在進行的貿易談判、探索洽談貿易協定機會等方式與印太地區夥伴合作。其中歐盟明確表示將尋求與沒有貿易和投資協定的夥伴（例如台灣）建立深厚的貿易和投資關係。

歐盟另指出，為解決半導體供應鏈中的戰略依賴性，將與日本、韓國和台灣等夥伴合作。另一方面訴求強化國際規則，保護國際貿易免受不公平做法的影響，例如補貼、經濟脅迫、強制技術轉讓和知識產權盜竊。

這份共同通訊另表示，近年印太地區的地緣政治動態引發激烈競爭，圍繞有爭議領土和海域的緊張局勢，引發中國在內的大規模軍事集結，而南海和東海以及台灣海峽的緊張局勢加劇，可能會對歐洲的安全和繁榮產生直接影響，因此歐盟將探索其成員國在印太地區強化海軍部署的方法。

歐盟今年4月通過的印太戰略文中並未提到台灣，但歐盟對外事務部隨後向中央社強調歐盟與台灣是理念相近夥伴，並重申將在多項領域深化交流，特別台灣是高科技產品領導者，雙方應探索供應鏈合作機會。

而在中國因人權議題制裁歐洲議會議員後，歐洲議會除凍結歐中投資協定，另多次敦促歐盟啟談歐台雙邊投資協定，今天歐盟公布的印太戰略內容中多次提到台灣，也顯示對台灣的重視。（編輯：周永捷）1100916