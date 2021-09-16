民視《綜藝新時代》這周播出浩角翔起、籃籃和楊繡惠造訪台南東山體驗採收龍眼，開場就以3＋1舞龍熱鬧登場，不過三個人的默契是有夠差，最後竟然變成「龍纏浩身」畫面超滑稽，繼上次舞獅後這次又舞龍，楊繡惠說：「下次來不就要演布袋戲了，麻煩給我來點年輕的!」，一開場舊火力全開笑歪眾人。

職人陳昀鎂（阿鎂姊）一開場提到龍眼大約中秋前後可以採收，一年只有一次採收期，也提到以前有句「選來選去選到一個賣龍眼的」，顯示採收龍眼工作的辛苦。接著帶著藝人們體驗採龍眼的基本功「爬樹」。

楊繡惠首先為大家示範，不過才剛上去一步就說自己不行了，接著換浩子上去之後，職人不斷提醒「腳路」依著樹的結構往上爬，靈活的身手也讓眾人佩服，一行人體驗爬樹之後就以為要往下個行程，沒想到製作人卻舉小白板寫「籃爬」，希望她也體驗一下，沒想到籃籃自己解讀成「難爬」企圖矇混過關不想爬樹。

最後硬著頭皮上的籃籃，在爬樹的過程中就發現一顆大蜂窩，當場嚇出人生跑馬燈，後來仔細一看發現蜂窩裡沒蜜蜂，職人阿鎂姊表示：「平時採摘的過程就會遇到，所以很危險，而且龍眼蜜是蜂蜜中最棒的，開花期蜂農會在這裡放蜂，在野外大家多注意一點，這顆是半年前摘除的已經沒有蜜蜂了。」阿翔問：「那今天這顆怎麼會掛在這邊？」職人阿鎂姊幽默答：「裝飾品啦！」

接下來的工作由「吃月餅」決定，月餅中放進紙條寫上任務，楊繡惠抽到吃烤肉負責大吃大喝，其他3人則是抽到「麥克傑克森、巴斯光年以及嫦娥」，製作單位表示因為播出時間適逢中秋，要辦中秋聯歡晚會扮裝逗樂觀眾，抽到麥克傑克森的浩子，怕熱硬搶了籃籃的嫦娥服裝，他穿著透明薄紗扮嫦娥跳舞，完全不顧形象，讓所有人驚喊「不蘇湖」。