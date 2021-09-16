東海里長林秋蘭自費租用遊覽車接駁里民前往快打站接種。（台中市政府提供）

東海里長林秋蘭自費租用遊覽車協助接駁，爲照顧里民的健康盡份心力。（台中市政府提供）

龍井區快打站2.0增設遮陽帆布隔絕熱氣，再布設4台10噸冷氣機降低接種環境溫度。（台中市政府提供）

「里民就像自己的家人！」中市「快打站2.0」15日起為長者提供AZ疫苗第二劑施打服務。民政局長吳世瑋說，民眾反應龍井「快打站2.0」環境悶熱情形，16日立馬增設4台10噸冷氣機，提供市民舒適便利接種環境；東海里長林秋蘭特自費租用2輛遊覽車接駁里民前往快打站接種，讓里民覺得「足感心」。

民政局長吳世瑋16日到龍井「快打站2.0」視察，關心長者接種狀況。他說，龍井區快打站2.0設置於公所對面籃球場，原先搭設鋁合金棚架並設置20台水冷扇，因15日天氣高溫炎熱，仍無法有效降溫阻隔熱氣進入；公所於接種場次結束後，立即積極調整優化，再布設4台10噸冷氣機降低接種環境溫度，讓快打站整體環境更舒適。

吳世瑋說，他最感謝是東海里長林秋蘭，自費租用遊覽車接駁里民前往快打站接種。因龍井區快打站1.0原先設置於龍井國小及龍峰國小為里民提供接種服務，快打站1.0全面撤離校園，公所為尋覓大空間、動線好、有空調的適宜處所為民眾提供服務，部分快打站2.0可能影響部分里民前往接種的距離及時間。

東海里長林秋蘭里長相當貼心，考量許多長者兒女平日要上班，加上部分長者不熟悉新接種場所地點，便主動自費租用2輛遊覽車接駁里民至快打站接種疫苗，每輛車乘車人數也確實依防疫措施指引上限不超過座位數8成，里民紛紛感謝里長貼心的服務。

「里民就像自己的家人一樣。」林秋蘭指出，因東海里前往龍井快打站2.0距離較遠，部分長者又不太會自行預約計程車，或是家中無人可以接送前往，為解決里內長者的困擾，便自費租用遊覽車協助接駁，爲里民的健康盡一份心力，一起建構城市防疫網，儘速提升群體免疫力。