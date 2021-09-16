曾專訪國民黨主席候選人張亞中多次的資深媒體人黃暐瀚，今(16日)受政治評論員朱學恒邀請上直播節目談國民黨主席選舉，對於張亞中民調支持度異軍突起，黃暐瀚直言，第一，深藍族群支持者從其他幾位候選人身上，看不到能給2024總統大選帶來穩贏的因素，既然如此又有何好怕？第二，張亞中的論述確實有吸引到深藍，會有一種徹底改變的感覺。第三，深藍支持者很擔心朱立倫當黨主席後，2024其他候選人如趙少康、侯友宜就不用選了，會更加憂慮。朱學恒聽完則擺出目瞪口呆的神情。

資深媒體人黃暐瀚、政治評論員 朱學恒。(圖/翻攝自 朱學恒Youtube頻道)

對於朱學恒稱「外界普遍認為，張亞中當選，國民黨很可能贏不了2024」，黃暐瀚提出不同觀點表示，他觀察到一個現象是，今天張亞中被抹紅，但其他候選人當黨主席難道就不會被民進黨抹紅嗎？深藍族群的支持者從其他幾位候選人身上，看不到能給未來總統大選帶來穩贏的因素，所以後遺症就沒有那麼大，反正張亞中不當選，國民黨也不見得能贏2024，目前來看機率很小，那又何必怕呢？說不定選上黨主席之後會出現一次奇蹟的狀況。朱學恒聽完直呼「真的假的？要摩西分紅海了嗎？」。

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道

黃暐瀚續指，第二，每個國民黨員都有不同的期望，有些人對國民黨只期待能選贏2024就好，也有些人希望趙少康、侯友宜、韓國瑜能選且當總統，他(她)們很擔心，若朱立倫當黨主席，2024大家都沒機會了，因此，這時候跳出一位張亞中，在張亞中和江啟臣都不影響內心支持的「總統人選」的情況下，支持朱立倫的企圖心和動力就會下降，因此，張亞中就抓準一個契機喊出她若當黨主席，就會在明年3月公布2024總統大選的選舉辦法，只要是黨員，誰都能選總統，提供大家公平競爭的方式，2年之間看誰能夠達標，讓所有人都能支持最有實力的人。

黃暐瀚並指出，第三，而張亞中喊出當黨主席後會走訪中國大陸，這部分則是最困難的，因為他現在喊出的目標是2023年4月之前要談成「兩岸和平備忘錄」，即國民黨決定總統候選人的時間，如果沒談成，就直接辭職下台。另外，假設2023年是某位候選人出線，張亞中就會把權跟人事權和黨庫交給那位最強候選人，這些主張其實某種程度吸引很多各種不同程度支持者，這也是為什麼挺趙和韓的支持者會挺張亞中的原因。

聽到黃暐瀚的分析，朱學恒目瞪口呆反問黃暐瀚，「但張老師知道簽備忘錄會被《國安五法》所規範嗎？亞中老師有考慮到這件事嗎？」黃暐瀚說，他不清楚張亞中知不知道，有機會可以問他。