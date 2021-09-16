大陸近年積極表態想要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。大陸商務部16日宣布，部長王文濤正式向CPTPP保存方紐西蘭貿易與出口增長部長歐康納，提交中國正式申請加入CPTPP的書面信函。雙方還舉行電話會議，就中方正式申請加入的有關後續工作進行溝通。

按CPTPP入會申請程序的設計，經濟體在正式提出入會申請前，必須與每一個成員國展開「非正式溝通」 （informal engagement），取得成員國支持或至少不反對，才能在正式提出入會申請時，獲得執委會一致同意成立「入會工作小組」，展開入會實質談判程序。

目前CPTPP有包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭及新加坡等11個成員國，儘管新加坡外長維文日前才當面向來訪的中國國務委員兼外交部長王毅表示，歡迎中國加入CPTPP，但要取得全部會員國支持，恐怕並不容易，澳洲、加拿大兩國立場就是變數之一。

首先，中加關係近年因為孟晚舟事件急轉直下，兩國屢屢在外交場合隔空開火，加拿大多次要求中國釋放康明凱、史佩弗等2名遭拘押的加拿大公民，甚至批評北京大搞「人質外交」；中國則多次回嗆，加拿大配合美國起舞，無理拘押華為副董事長孟晚舟，更強硬表態要加方不得將孟晚舟引渡美國。

其次，中澳關係近年也是急速惡化。親美的澳洲總理莫里森上任後，積極採取「親美抗中」的外交政策，引發北京不滿，政治外交的戰火則一路延燒至兩國貿易領域。中國對澳洲進行一連串貿易制裁，包括對澳洲的煤礦、葡萄酒乃至大麥等多項產品祭出高關稅，並進止多項產品進口中國。

事實上，大陸在完成RCEP簽署後，便對加入CPTPP表達高度興趣。大陸國家主席習近平去年11月在APEC領袖視訊會議時，公開拋出積極中國欲加入CPTPP想法後，北京行動變轉趨積極。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在8月底記者會上也公開表明，商務部下階段首先要加快新的自貿協定談判，包括中日韓自貿協定的談判等，也在積極準備加入CPTPP工作。