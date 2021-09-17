建設局長陳大田說，「城市建設不忘與時俱進，台中以更有效率的方式持續締造產業進步！」（台中市政府提供）

YouTube直播人數最多達424人同時上線聽講，盼為公共政策創造新一頁的里程碑。（台中市政府提供）

台中市政府建設局積極推動建設業務資訊化管理，辦理「e路有你－大台中智慧建設線上論壇」，邀請中央、六都代表及專家學者針對「智慧城市資訊與決策」、「智慧道路建設管理」、「智慧共融綠生活」等主題進行共14場演講並分享推動成果，16日由台中市政府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕開場致詞，吸引YouTube直播人數最多達424人同時上線聽講，盼為公共政策創造新一頁的里程碑。

建設局長陳大田說，「城市建設不忘與時俱進，台中以更有效率的方式持續締造產業進步！」受到疫情影響，原訂今年5月底舉辦的實體論壇改以線上方式辦理，擴大智慧論壇參與的方式，讓更多人可以共同學習。

陳大田指出，市府近年來推動各項城市基礎建設智慧化，提供民眾更優質的生活環境，透過相關業務線上申辦、無紙化作業、圖資數位化等管理轉型，簡化作業流程、節省人力、節能減碳，提高整體行政效率，此次論壇與中央及各縣市進行交流，分享智慧建設應用的實際案例中，達到智慧共享、幸福共融願景，論壇影片將於10月放置於建設局的YouTube頻道，歡迎民眾觀看。

陳大田表示，「e路有你」包含整體大台中智慧建設發展狀況，講者代表分享包含「智慧國土之現狀及發展」、「公共設施管線資料庫於道路管理應用」、「大台中智慧建設發展願景」、「智慧城市的數位治理」、「AI大數據在數位城市的創新應用」、「三維國家底圖建置及服務現況」、「智慧道路管理中心推動發展」、「智慧道路及橋梁管理應用」、「社會住宅導入BIM技術之作法與成果應用」、「智慧停車創新應用」、「亞洲新灣區5G AIoT創新園區之展望」及「智慧公園好生活」等推動智慧城市重要的相關議題，匯集產官學研各界互相激盪，吸取各界寶貴經驗，成為台中持續推動智慧政府最好的養分。