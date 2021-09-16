第56屆金鐘獎典禮將在10／2(六)於國父紀念館舉行，今（16日）舉行典禮主持群發布會，典禮主持人由視網膜擔任，星光大道由黃豪平搭配去年獲「益智及實境節目主持人獎」的蔡尚樺聯手主持。蔡尚樺誠意十足，首次以最性感的造型出席記者會，並戴著超過300萬元價值的珠寶，為了這次主持星光大道能更亮麗，蔡尚樺已展開節食，表示希望典禮時體重是4字頭，並強調星光造型會更辣。

視網膜、黃豪平、蔡尚樺在記者會場上展現超強主持實力，互吐槽評論彼此在典禮與星光大道哪一項比較辛苦，黃豪平最先說道主持星光紅毯難處，主持人要記住所有紅毯入圍者經歷，還要跟他們聊天，黃豪平說：「不要以為聊天很簡單耶，聊太開心會被網友罵裝熟，表現得有距離會被罵根本在背稿，很難拿捏的！」

這時蔡尚樺插嘴補一槍說：「沒錯，而且還有一點最重要的，就是我們紅毯可是分秒必爭不能超時，必須七點準時進典禮現場。嘿，哪像你們典禮常常超時...」二人完全針對視網膜而來，而視網膜也不甘示弱的回說：「尚樺不愧是去年益智及實境節目主持人獎的得獎者，真的要感謝妳去年自己致詞就用掉90秒，讓城哥都沒什麼秒數可以用，才能成就這樣的超時。」

視網膜說這次主持被賦予的重責大任，就是擔任「時間管理者」，已第3次參與金鐘的他，一直不斷給自己挑戰，現在還每天在家裡練習表情管理，增加主持的豐富程度。不過，他表示這次走星光擔心自己一人太單薄，因此攜愛犬柚子，但到現在還不知要替她打扮成甚麼造型。

這次金鐘兩位男主持人在感情上都空窗，大家最好奇視網膜最近剛買新屋怎麼不找一位女主人，他笑說自己不太會經營感情，尤其不太會掌控時間，有時一碰到工作就忘了其他事。而蔡尚樺還在舞台上爆黃豪平的料，說大家都以為他喜歡男生，但其實他心中有一個女神今年將走紅毯，那個人就是林予晞。