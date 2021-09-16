國民黨部分中央委員年初不滿黨中央催繳109年度募款額，要繳給黨中央才算數，一度委請中常委謝坤宏在常會發難，後黨中央出面協調，定調「從寬認定」。據悉，部分中央委員認為至今毫無進展，擔憂因黨職分攤金認定問題，致不在黨主席提名「安全名單」之中，要求黨中央儘速安排從寬認定的「作業程序」，希望募款責任額不要成為黨內政爭「排除異己」的工具。

今年初有28位中央委員連署提案，質疑黨中央要求中常委、中央委員須把募款責任額繳給黨中央才算數，等同一頭牛剝數層皮，當時委託中常委謝坤宏在中常會，甚至揚言翻桌，後在黨中央協調下未提案，當時江啟臣責成祕書長李乾龍溝通，李強調，去年的募款責任額將「從寬認定」。

據悉，過了8個月，此爭議未解，黨職分攤金問題仍縈繞在部分中央委員的心頭，甚至擔憂被認定未交募款責任額而遭「停權」，被排除在黨主席提名參選下屆中央委員的「安全名單」之外，若又沒參選黨代表，就喪失參選中央委員的資格。

據了解，不滿黨中央的28位中央委員，日前曾委請熟悉黨務的人士，代為轉交陳情信給祕書長李乾龍，但未有任何進一步結果，該篇陳情信中提到，去年11月18日修正通過的新版募款責任額辦法前，黨中央應以舊制來認定募款責任額，也就是從寬認列黨中央一級單位、縣市鄉鎮區地方黨部的收據，即應認列。

陳情信指出，今年起調高黨費300元、新增黨代表募款責任額、地方公職分攤金等，都是交由地方黨部運用，黨中央應明訂募款金額使用於中央與地方的比例，另行管會也應公布已繳交去年中央委員募款責任額的名單，黨中央也須安排募款責任額從寬認定的「作業程序」。

有中央委員質疑，黨中央行政體系全面鬆脫失靈，基本行政職能、黨職金收款認列都做不好，竟於去年11月28日改變黨職金認列方式，前主席任內捐款卻不算，一魚兩吃、層層撥削，強佔地方黨部資源，難怪沒人協助募款，也沒人願意捐款。

這位人士說，黨中央説了一口好改革，「閒得只談缺錢」，基層黨員只感覺黨中央如何在黨公職人員口袋榨出錢，他認為，黨主席應承擔更多黨務經費，分擔基層黨代表的壓力，黨中央應幫忙籌措地方黨部經費，不要讓基層單獨承受壓力，絕非給予未繳交者黨紀處分。

這位人士指出，黨主席與黨代表將於9月25日改選，後續還有中央委員、中常委選舉，有關黨權資格問題，勿必要在選前處理完，希望此事莫成為黨內政爭「排除異己」的工具。